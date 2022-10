Vanessa Huppenkothen 'explotó' contra comentaristas tras eliminación del América ante Toluca

Se lanzó contra compañeros de profesión. La eliminación de América ante Toluca provocó que las redes sociales estallaran, y los comentaristas deportivos, como ya es costumbre, acaparan todo tipo de comentarios y burlas.

Es por eso que Vanessa Huppenkothen, periodista de ESPN, 'explotó' en contra de sus compañeros de profesión, pues señaló que muchos escriben solo para llamar la atención, pues es un tema caliente que se vuelve viral en cuestión de segundos.

“Hay cada comentario de comentaristas que escriben solo por llamar la atención… quiero arribarlos (arrobarlos) pero no soy bulera”, expresó la ex de Televisa Deportes en su cuenta personal de Twitter.

De inmediato, Huppenkothen recibió comentarios de todo tipo, unos señalando que son personajes de su misma empresa (ESPN), otros señalaron que ella era igual, mientras que muchos le pedían soltara nombres.

“Tu por ejemplo”, dice un usuario. “Yo soy a toda madre”, respondió Vanessa. “Eres agachona entonces?”, pregunta un seguidor. “La vdd (verdad) no me quiero enganchar pero ganas no me falta”, respondió.

