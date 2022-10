Alexis Vega celebró pase de Toluca a la Gran Final: “Se viene la 11"

¿Quién le dio vela en este entierro? Fue la pregunta que varios se hicieron cuando el delantero de las Chivas, Alexis Vega, celebró el pase a la Gran Final de Toluca que venció al América este sábado en el Azteca con un marcador global de 2-3.

“Se viene la 11 @TolucaFC ”, escribió el futbolista en Twitter a minutos de que finalizara el partido.

Las reacciones no se hicieron esperar pues Vega y las Chivas no lograron pasar del Repechaje ante Puebla, hace unas semanas, y como es bien sabido la afición no perdona, pero tampoco olvida, por lo que fue atacado por los seguidores rojiblancos y aplaudido por los escarlatas.

Se viene la 11 @TolucaFC — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) October 23, 2022

El seleccionado nacional tiene un gran respeto y agradecimiento por los Diablos Rojos ya que la escuadra confío en él y lo debutó en 2016 durante el torneo de Clausura.

Ahora Toluca está en espera del rival que se dará a conocer este domingo 23 de octubre cuando Rayados y Pachuca disputen la Vuelta de la Semifinal en el Gigante de Acero en punto de las 20:06 horas.

