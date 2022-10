Tano Ortiz tras eliminación del América: 'De nada sirve lo conseguido; es un fracaso rotundo'

La eliminación a manos del Toluca caló fuerte al interior del América. Así lo confirmo el técnico, Fernando Ortiz quien dijo se va dolido y avergonzado por el fracaso del torneo.

“Dolido, avergonzado, con la tranquilidad de los jugadores que dejaron el alma y la vida en el terreno de juego. Esto es futbol y de todos los logros que han conseguido bien merecidos, pero la Liguilla es así, de nada sirve todo lo que conseguimos en un semestre tan importante y no lograr el objetivo. Para mí es un fracaso rotundo”, declaró en conferencia de prensa.

Asímismo, el ‘Tano’ se señaló a él como el responsable por la eliminación y extendió una felicitación para el Toluca y su entrenador, Ignacio Ambriz.

¡NO FUERON LOS RESULTADOS QUE SE PIDIERON! Fernando Ortiz declaró en conferencia de prensa que él es el responsable de la derrota, fue un fracaso deportivo, se encuentra dolido y avergonzado: "Estoy tranquilo porque los muchachos hicieron un buen papel en el torneo" pic.twitter.com/KE1fVpAp8h — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 23, 2022

“Lo sostengo. El responsable soy yo y esto es así. No hacer un análisis rápido de todo lo sucedido es difícil felicito a Toluca, a Nacho, excelente entrenador y nada, ya está”, apuntó.

Sobre los errores a pelota parada, el estratega argentino reconoció que fueron factores en contra de los cuales no pudieron reponerse y reiteró que él es el único responsable por el descalabro ante los choriceros.

“Es uno de sus fuertes como equipo. Las dos veces pagamos caro ese fuerte. El rival tiene sus armas donde nosotros no pudimos sacar adelante. Con mucho o poco se llevan mucho o poco. Acá el responsable soy yo de este fracaso deportivo. No es que me quiera hacer el culpable, todos sabemos lo que significa no conseguir nada en esta institución, el resto es pasado pisado”, comentó.

Finalmente, Ortiz dijo que esta eliminación es parte de su aprendizaje al ser un técnico joven y que lo deja tranquilo el que sus jugadores tenían la firme convicción de remontar la serie.

“Todo es aprendizaje. Soy el técnico más joven de esta Semifinal, pero creo que los chicos demostraron que querían dar vuelta a la situación. Eso me deja tranquilo respecto a las decisiones que tomé para sacar adelante el partido”, finalizó.

