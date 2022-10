Pese a haber eliminado al América con la etiqueta de víctima y haber conseguido su pase a la Gran Final del Apertura 2022, Ignacio Ambriz dijo que él y el Toluca no cerraron bocas.

“Todos menospreciaron al Toluca, no es de cerrar bocas. Nunca hablo de más y digo lo que siempre siento. Hemos hecho un gran trabajo y si regreso ocho meses atrás fuimos un desastre, el equipo no caminaba, pagamos la multa, le agradezco a Dios y hoy cambia, pero tampoco callo bocas y es trabajo de mis jugadores. El esfuerzo de la directiva para hacernos competitivos y faltan dos partidos importantes. No puedo hablar más allá de lo que hoy. Hemos hecho una gran familia. Es cierto que decían que el 2-1 era poca ventaja, pero la supimos mantener”, declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, aseguró que los Diablos no se motivaron por el hecho de que fueron menospreciados en la serie por la opinión pública.

“No, nosotros y yo no me motivo a través de esto. Me motiva el trabajo y cuando fracasas es cuando más te haces fuerte. Les dije que habíamos hecho un mal trabajo el pasado y fuimos mejorando. De ahí tuvimos un repunte bueno y hay un parte aguas para mí, cuando empatamos ante Mazatlán y hay un parón. Si seguía de corrido ante Querétaro, nos quedábamos fuera. Preparo al equipo para hacer un gran partido y le peleamos a América”, comentó.

Finamente destacó que el futbol da revanchas, pues recordó que durante la Fase Regular el equipo atravesó momentos complicados, motivo por el cual no echa las campanas al vuelo.

“El futbol da revanchas y la verdad que lo comenté. Si hubiera sido el futbol normal como se maneja, el torneo pasado quedaba fuera y han tenido mucha confianza. Hoy no es para echar para arriba, es mi trabajo, es lo que sé hacer. Ha sido el respaldo de Don Valentín, de Paco, de Sinha y ahora a esperar.”, finalizó.

