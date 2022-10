América: Apertura 2022, la temporada de los récords que no sirvieron de nada

A pesar de que el Apertura 2022 se pinto de azulcrema por los diferentes records que consiguió el equipo, esto no fue suficiente para que el América le dieran la vuelta al partido ante Toluca.

América llegaba a este compromiso con un gran panorama para poder conseguir ese gol que le diera la clasificación a la final. Previamente En los cuartos de final ante Puebla habían logrado implantar una nueva marca con el 11-2, ya que los dirigidos por Fernando Ortíz impusieron una nueva marca personal al generar once goles en una sola llave eliminatoria, superando los siete conseguidos en la temporada 1976-77 ante Atlético Potosino.

Además de que está goleada de América a Puebla forma parte de la historia de las liguillas del futbol mexicano al ser la victoria más abultada del torneo superando el 10-4 de Santos a Morelia en la semifinal Bicentenario 2010, el 9-0 de Toluca a Puebla y el 9-2 de Toros Neza a Atlante.

Está nueva marca en la historia de los azulcremas se sumó al récord personal que impusieron en temporada regular al acumular 9 victorias consecutivas, superando las 8 que habían realizado en las temporadas 1993-94 (Miguel Ángel “Zurdo” López) y en el Verano 97 (dirigidos por Jorge “Indio” Solari).

Sin embargo todo esto quiera en el recuerdo como una temporada qué no termino por concretarse para el América al quedar eliminados en la semifinal ante Toluca. Ya que como en algún ocasión dijo su entrenador, todas estas marcas y records no servirán de nada si No cerramos el torneo cómo campeones.

