Miguel Layún dio la cara después de la eliminación del Apertura 2022 a manos del Toluca en las Semifinales, el lateral azulcrema aseguró que hacía muchos años que no le tocaba ver a un América tan unido con la afición.

"Orgulloso de este grupo, felicitar a Toluca porque ganaron bien y hacía muchos años que no me tocaba ver a un América así con una comunión en la gente y es de sentirse orgulloso", afirmó el americanista.

La armonía de la plantilla la comparó con la del equipo de 2014 que levantó el título aunque reconoció que eso poco importa ya que volvieron a quedar en deuda con sus aficionados.

"Desde arriba hasta la última persona del club han generado un ambiente y una ilusión importante que no recuerdo haber vivido ni en aquel 2014 en el que fuimos campeones y ahora volvemos a quedar en deuda con la gente y con la institución, pero igual me sigo sintiendo orgulloso de lo que es este plantel por lo que logró porque no es fácil y no es sencillo tener un grupo con esta calidad y con un ambiente como el que hay y felicitar a todos los chicos qué hicieron un gran trabajo hoy y que buscaron llevar al equipo de la final", sentenció Layún.

