El boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr., fue detenido la mañana de este viernes por autoridades de la Policía Ministerial de la ciudad de Culiacán mientras conducía su en su vehículo con la intención e revisarlo por una presunta portación de arma.

Mediante redes sociales, el hijo de la Leyenda compartió en un 'En Vivo' como era que se le solicitaba que bajara de su auto y se le acusaba de llevar armas con él, ante lo que se negó en contables ocasiones argumentando que acababa de despertar, venía de su casa y no portaba nada de lo que se le señalaba.

Detuvieron a Julio César Chávez Jr la mañana de este viernes en #Culiacán pic.twitter.com/igTGq5nfHq — Realidad en Red (@realidadenlared) January 14, 2022

“¿Por qué me detiene?, ¿por qué a mí? Ni que fuera un delincuente”, fueron las palabras de Chávez Jr. ante las autoridades.

“Bájate tantito, queremos platicar contigo. Para empezar, vienes armado”, se escucha a uno de los policías que se encontraba entre el auto del púgil y el vehículo policial que le impedía el paso.

“Me quieren bajar del carro, yo vengo de la casa, de levantarme, no voy a ir. Me están atravesando el carro, yo vengo de mi casa. Yo no vengo armado. Yo no tengo nada, yo no tengo problemas”, dijo.

Al final Julio César no compartió en que terminó la situación, pero aseguró desde sus redes que se trató de una injusticia.

