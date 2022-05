Video: Paul Pogba rindió homenaje a Mino Raiola

Mino Raiola, agente de futbolistas que representaba a jugadores como Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic, Hirving 'Chucky' Lozano y Paul Pogba, entre otros, perdió la vida el pasado sábado 30 de abril a los 54 años.

Según se reveló en comunicado, el agente estuvo internado en un hospital en Milán donde falleció después de batallar con una larga enfermedad, la cual no se ha dado a conocer.

Sus jugadores representados emitieron sus condolencias a sus familiares y reconocieron al agente, tal es el caso de Paul Pogba que utilizó sus redes sociales para rendir un homenaje a Raiola.

"Always in my heart, thank you Mimi (Siempre en mi corazón, gracias Mimi)", redactó el jugador francés en una publicación en Instagram en la que agregó un video con varias imagenes conviviendo con el representante.

Cabe recordar que durante su trayectoria, Raiola cerró operaciones millonarias como el traspaso de Pogba de la Juventus al Manchester United por la cantidad récord para el futbol italiano de 105 millones de euros.

