Koke Guerrero, atleta mexicano, ganador del Exatlón por segunda ocasión consecutiva

Koke Guerrero se proclamó Campeón del programa Exatlón All Star por segunda ocasión consecutiva. El atleta mexicano, que pertenecía al equipo azul, se enfrentó en la última competencia física ante Heliud Pulido, logrando alzar el trofeo al igual que en la temporada anterior.

"Este triunfo se lo dedico a mi equipo, pero también a todos los que pasaron por este All Star, porque estuvo muy intenso, no sabes todo lo que fue. Los quiero invitar a que crean en sus sueños, la magia la llevan aquí en el corazón, crean en sus sueños, tengan pasión por ellos, yo era un fanático, me tocó estar aquí con estas grandes personas que las amo muchísimo", dijo tras recibir el premio.

Koke Guerrero festejó la victoria con los compañeros de su equipo, quienes no dudaron en abrazarlo. Asimsimo, el atleta le dedicó el triunfo a su pareja, asegurando que fue la persona que siempre lo apoyo.

Previo al final de la temporada, Mati Álvarez, heptapleta mexicana y ganadora del programa en su momento, fue reconocida por la producción, quien le entregó un premio luego de que no se le pudiera otorgar en su momento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: BOTTAS SE BAJÓ DE LA F1 PARA SUBIRSE A UNA BICI Y QUEDÓ EN 2º LUGAR DEL BWR DE CALIFORNIA