Alberto del Río confirmó la muerte de su expareja: 'Siempre serás mi ángel'

Alberto del Río, exluchador mexicano que perteneció a la WWE, anunció este 2 de mayo a través de sus redes sociales el fallecimiento de Ángela Velkei, su expareja; la mamá de sus tres hijos, quien en días anteriores fue hospitalizada tras enfermar de gravedad.

El 'Patrón' publicó en su cuenta de Twitter diversos mensajes en los cuales se despide y le agradece.

"Es con dolor en mi corazón y con el alma desgarrada que oficialmente confirmo el inesperado y lamentable fallecimiento de Ángela Velkei, madre de mis tres hijos. Ángela fue un ser humano excepcional y una madre ejemplar para mis tres hijos", compartió.

Asimismo, Alberto del Río destacó: "En muchos momentos en donde mundo me dio la espalda con palabras de aliento y un abrazo sincero. Gracias por tanto Ángela. Te extrañamos como no tienes idea. Pero te juro que nuestros hijos van a crecer y ser hombres y mujeres de bien como siempre me lo pediste. Papá estará aquí".

Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales murió la Sra. Angela Velkei, sin embargo, el peleador potosino pidió discreción y respeto en este momento complicado.

Por su parte, Alberto agradeció a todos los que acudieron para donar sangre en días anteriores, así como a los medios de comunicación que difundieron la información para poder llegar a más personas.

"En este mundo siempre fuiste mi ángel y así siempre te lo dejé saber. Ahora te conviertes verdaderamente en un ángel velando por nosotros desde el cielo. Siempre serás mi ángel. Nuestro ángel. Te amamos Angela. Gracias por ser tú", añadió.

