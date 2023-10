Zlatan Ibrahimović: "Es mejor el sexo que marcar un gol"

En una entrevista reveladora con el periodista inglés Piers Morgan, el legendario futbolista Zlatan Ibrahimović, quien se retiró del futbol profesional en junio de 2023, no dejó tema sin tocar. Desde su vida sexual hasta su relación con el entrenador Pep Guardiola, el exjugador del AC Milan se mostró tan carismático y directo como siempre.

Durante la conversación, Ibrahimović sorprendió al afirmar que considera que "es mejor el sexo que marcar un gol". Añadió que aquellos que piensen lo contrario "tienen problemas en la cama y deberían buscar ayuda". Esta declaración, sin duda, ha causado revuelo en los medios y entre los aficionados.

Pero el tema del sexo no fue el único punto álgido de la entrevista. Al ser cuestionado por Morgan sobre si realmente se considera un Dios, Ibrahimović respondió con seguridad: "Cuando digo que soy dios, no estoy bromeando".

El periodista Piers Morgan, conocido por su estilo provocador, también sugirió que Zlatan podría ser un villano en una película de James Bond. Sin perder el humor, Ibrahimović contestó que destruiría a Bond y añadió que, aunque le gustaría, es muy caro y no trabaja gratis.

Zlatan Ibrahimovic retó a Pep Guardiola llegando en su Ferrari

Uno de los momentos más esperados de la entrevista fue cuando se abordó la relación de Zlatan con el entrenador Pep Guardiola. Recordando su paso por el Barcelona, Ibrahimović mencionó que Guardiola le había dicho que los jugadores no llegaban en Ferrari al club. Sin embargo, en un acto de rebeldía y mostrando su personalidad única, Ibrahimović hizo todo lo contrario y se presentó con su propio Ferrari.

"En el primer encuentro con él, me dijo: 'Recuerda que aquí (en el Barcelona), los jugadores no llegan en Ferrari'. Entonces yo me presenté con put* mi Ferrari", declaró Zlatan.

Las declaraciones de Zlatan en esta entrevista con Piers Morgan han sido el centro de atención en el mundo del deporte. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles y confesiones del futbolista.

