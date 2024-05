Aniversario RÉCORD: Las 22 portadas históricas

Durante casi dos décadas, la edición impresa de RÉCORD, día con día nos dejó portadas para recordar, con los acontecimientos más importantes del momento en el ámbito deportivo. A continuación, y con motivo al 22 aniversario, te compartimos las 22 portadas más emblemáticas.

1. PRIMERA PORTADA

En el lejano miércoles 8 de mayo del año 2002, RÉCORD te presentaba la primera portada de su historia, sí, la No.01 de más de 7 mil. En aquella edición, destacábamos la victoria del América sobre Monarcas Morelia en los Cuartos de Final de Ida de la Copa Libertadores.

DISFRUTA AQUÍ LAS IMÁGENES DE LAS 22 PORTADAS

2. RAFA MÁRQUEZ AL BARCELONA

El jueves 10 de junio de 2003 figuraba en la portada de RÉCORD un joven Rafa Márquez, quien horas antes había sido anunciado como nuevo jugador del FC Barcelona. El resto fue historia para el ‘Kaiser’.

3. MEDALLA DE ANA GUEVARA

En el lejano verano de 2004, la atleta mexicana, Ana Gabriela Guevara, paralizó al país por completo, consiguiendo en Atenas la medalla de plata compitiendo en los 400 metros planos.

4. BICAMPEONATO DE PUMAS

Con la frase “Un año de garra”, amanecía la portada de RÉCORD el domingo 12 de diciembre del año 2004, luego de que Pumas venciera a los Rayados en la final, logrando el Bicampeonato.

5. POLÉMICA DE RICARDO LA VOLPE

Días antes de que arrancara la Copa del Mundo de Alemania 2006, el seleccionador del Tri en aquel momento, Ricardo La Volpe, concedió una entrevista a RÉCORD, donde no se guardó nada, arremetiendo contra la Selección.

6. TRIUNFO DE CHIVAS SOBRE BOCA EN 2005

Cuando hablamos de grandes actuaciones de equipos mexicanos en la Copa Libertadores, tenemos que hablar de aquella gran goleada de las Chivas sobre Boca Juniors. Con un 4-0 en la ida, Guadalajara eliminó a los argentinos en cuartos.

7. MÉXICO CAMPEÓN DEL MUNDO SUB-17

El 2 de octubre de 2005, en Perú, la Selección Mexicana Sub 17 se impuso con un categórico 3-0 a Brasil. Carlos Vela, Giovani Dos Santos, Héctor Moreno y Efraín Juárez fueron algunos de los miembros del equipo.

8. BRAVO Y OCHOA EN EL JALISCO

Previo al Clásico Nacional en septiembre de 2006, Omar Bravo y Guillermo Ochoa, figuras de Chivas y América respectivamente, nos regalaron una de las mejores portadas, posando como aficionados en las gradas del Jalisco.

9. CHICHARITO AL MANCHESTER UNITED

En abril de 2010, Javier Hernández firmó para el gigante inglés, Manchester United, con una transferencia de casi 18 millones de dólares. Con el título “El Fichaje del Siglo”, te presentábamos dicha portada.

10. CUAUHTÉMOC BLANCO FUMANDO

A escasas dos semanas del inicio de la Copa del Mundo 2010, RÉCORD pudo capturar el momento exacto en el que Cuauhtémoc Blanco fumaba en la ventana de su habitación en el hotel de concentración.

11. MÉXICO CAMPEÓN DEL MUNDO SUB-17 2011

En verano de 2011, el Tri consiguió levantar la Copa del Mundo Sub 17 en el Azteca. Carlos Fierro, Jorge Espiricueta y ‘El Niño Héroe’, Julio Gómez, al centro del campo festejaron con sus premios a mejores jugadores del torneo.

12. EL K.O. DE MÁRQUEZ A PACQUIAO

MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao se enfrentaban por cuarta ocasión, siendo esta pelea la más recordada por todos, gracias a aquel impactante nocaut en el sexto asalto, cuando el mexicano le lanzó un gancho de derecha directo a la mandíbula.

13. CROQUETAS DE CHUCHO BENÍTEZ A LOS PUMAS RÉCORD

El miércoles 17 de abril de 2013, el destacado delantero ecuatoriano, Christian Benítez (Q.E.P.D), posó para la cámara de Récord, dejando una de las portadas más icónicas. En la imagen podemos apreciar a Chucho con croquetas para gato, dedicándole este gesto a los Pumas.

14. PORTADA NEGRA

La madrugada del 7 de julio del año 2013 quedó marcada por los trágicos hechos en Lagos de Moreno, Jalisco, recordados como “La Masacre en Lagos”, donde siete jóvenes fueron privados de su libertad, un mes después sus restos fueron hallados en una finca. Ante los problemas se seguridad que golpeaban al país en aquella época, RÉCORD lanzó “La Portada Negra”.

15. NO ERA PENAL

Hace casi una década, el 29 de junio de 2014 en el Estadio Castelao, la Selección Mexicana vivió una de las eliminaciones más dolorosas de su historia, cuando al minuto 91 de los Octavos de Final, cuando el partido estaba empatado, Arjen Robben se dejó caer en el área, tras un supuesto contacto de Rafa Márquez. Klaas-Jan Huntelaar fue el encargado de patear el penal y terminar con las aspiraciones del Tri.

16. MÉXICO TENDRÁ SU TERCERA COPA DEL MUNDO

A 24 horas del arranque de la Copa del Mundo Rusia 2018, la máxima organización del futbol a nivel mundial daba a conocer que México sería sede para la justa mundialista a disputarse en 2026, siendo nuestro país el primero en ser anfitrión en tres ocasiones.

17. VICTORIA DE MÉXICO SOBRE ALEMANIA EN RUSIA 2018

Con un remate cruzado al minuto 35 por parte de Hirving Lozano para vencer a Manuel Neuer, fue que la Selección Mexicana se impuso al vigente campeón del mundo en aquel entonces, Alemania. Un partido memorable para el aficionado mexicano.

18. MUERTE DE MARADONA

En noviembre del 2020, una triste noticia paralizaba al mundo, desde Napoli, hasta Buenos Aires, al confirmarse el fallecimiento de la leyenda, Diego Armando Maradona a la edad de 60 años. El 25 de noviembre el ‘Barrilete Cósmico’ partía, dejando un imborrable legado.

19. CRUZ AZUL CAMPEÓN

Luego de 23 años y varios intentos fallidos, el Cruz Azul finalmente pudo romper su mala racha y terminar su larga sequía, consagrándose como los campeones del futbol mexicano, ante Santos Laguna en el Estadio Azteca con un global de 2-1. Definitivamente un momento histórico para la ‘Máquina’.

20. MESSI CAMPEÓN DEL MUNDO

El 19 de diciembre de 2022, la portada de RÉCORD se iluminaba con “El Más Grande”, Lionel Messi, quien finalmente había conquistado su logro más deseado, la Copa del Mundo, venciendo a Francia en una final que quedará para la historia como una de las mejores.

21. MUERTE DE PELÉ

Casi finalizando el año 2022, una de las noticias más impactantes conmovió a todo el mundo del deporte, uno de los íconos más grandes en la historia del futbol, Pelé, había fallecido. “Sólo me faltó jugar en la Luna, pero un lugar que no puedo olvidar, por el cariño, por la atención que me dieron y cómo me trataron, es México”, con esta frase de O’ Rei, se recordaba a la leyenda en la portada.

22. ÚLTIMA PORTADA

Todo un principio, tiene un final, y luego de casi dos décadas, la última portada de RÉCORD fue presentada, con Santiago Giménez como figura, que, en aquel momento, era el segundo máximo goleador de las siete grandes ligas del mundo.

