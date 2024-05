César Montes quiere llevar a Almería de regreso a primera división: 'Seguiremos peleando'

No se quiere ir. César Montes no la pasó muy bien en su primera en el futbol europeo. El defensor mexicano y el Almería terminaron perdiendo la categoría en España al ser uno de los peores equipos del torneo.

Con cuatro jornadas por disputarse el equipo suma sólo 17 puntos como resultado de dos victorias, 11 empates y 21 derrotas. Matemáticamente ya no pueden salvarse, por lo que la siguiente temporada jugarán en segunda división.

A pesar de haber perdido la categoría, César Montes aseguró querer mantenerse en el equipo y competir junto con sus compañeros por llevar al equipo rojiblanco de vuelta a la primera división en el futbol español.

“Mi objetivo es mantenerme (en el equipo). Estoy en el proyecto del Almería, lastimosamente nos tocó bajar, pero yo voy a competir en segunda para llevar al equipo donde se merece. Me ha costado, es la realidad. Es la exigencia del nivel que se compite acá, es altísimo. No hay partido fácil, todo es competir al máximo. Es parte de la exigencia por la que quise venir a Europa, competir. Lastimosamente me tocó descender, seguiremos peleando y tratando de ganar los últimos partidos”, reveló en entrevista para Claro Sports.

Con respecto a descender, el defensor de la Selección Mexicano aseguró que fue un golpe muy fuerte para todos en el equipo, sin embargo, aún no bajan los brazos y ahora buscarán cerrar la temporada de la mejor manera.

“Es muy duro. No sumábamos toda la temporada, los demás equipos se nos despegaban. Estar matemáticamente descendido pegó bastante dentro del grupo, la semana fue muy diferente, pero es parte del proceso, asimilarlo y nos quedan los últimos partidos para competir”, finalizó Montes.

