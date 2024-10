Corona Capital 2024: La Experiencia Citibanamex Plus te espera

El próximo 15, 16 y 17 de noviembre, el icónico festival Corona Capital regresará al Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, y en esta edición promete ser inolvidable, especialmente para quienes elijan vivirlo desde la Experiencia Citibanamex Plus. Este espacio exclusivo no solo ofrece a los asistentes una experiencia VIP, sino que también transforma la manera en que se disfruta de uno de los festivales de música más esperados de México.

Beneficios VIP con Citibanamex Plus

Citibanamex Plus está diseñado para maximizar el confort y la experiencia de los amantes de la música, permitiendo acceso prioritario y comodidades que harán de cada momento algo memorable. Al adquirir el boleto Citibanamex Plus, los asistentes obtendrán beneficios como estacionamiento preferencial (para cuatro personas por vehículo), Fast Lane para entrada rápida, zonas elevadas para mejor visibilidad en el escenario principal y áreas de descanso que incluyen mesas y zonas exclusivas para relajarse entre presentaciones.

Otros atractivos incluyen el préstamo de baterías para cargar dispositivos, Wi-Fi, baños premium, guardarropa y un servicio de concierge personalizado para cualquier requerimiento durante el evento. Además, habrá transporte en carritos de golf entre los escenarios principales, una selección gastronómica, coctelería especializada y zonas de recarga Citibanamex Cashless para pagos sin contacto. Visita www.experiencia.plus para más detalles o también la cuenta de Instagram @experienciaplus.

Lineup de Lujo para la 12ª Edición del Festival

El Corona Capital 2024 reúne un cartel impresionante, con grandes nombres de la música internacional. Entre los artistas confirmados se encuentran leyendas y estrellas actuales como Green Day, Toto, Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Paul McCartney, Queens Of The Stone Age y Empire Of The Sun. Estos nombres aseguran una diversidad de géneros que abarcarán desde el rock y pop hasta la música alternativa, prometiendo una oferta musical para todos los gustos.

Vive el Momento, Baila y Canta con Citibanamex Plus

Ser parte de la Experiencia Citibanamex Plus en Corona Capital significa disfrutar de un evento musical como nunca antes. No pierdas la oportunidad de vivir el festival desde una perspectiva única, con servicios premium y comodidades que harán de cada instante algo especial.

Adquiere tus boletos ahora y prepárate para tres días llenos de música, emociones y la posibilidad de disfrutar como un verdadero VIP en uno de los festivales más grandes de Latinoamérica. ¡Nos vemos en el Corona Capital 2024!

