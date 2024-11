Corona Capital 2024, un festival espectacular que se volvió todavía más grande con Experiencias Plus

La décimo cuarta edición del Corona Capital fue todo un éxito con Sir Paul McCartney como uno de los mejores headliners en la historia del festival, el cual fue aún más espectacular con Experiencias Plus, que consintió de principio a fin al público asistente a los tres días de música en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Y es que el CC24 no sólo se trató de disfrutar a bandas e intérpretes históricos como el exmiembro de Los Beatles, Green Day, Toto, Sean Mendes, Jack White, Iggy Pop y muchos más, sino de también tener espacios reservados, la mejor zona de comida, guardarropa, transporte interno y toda la comodidad posible gracias a Experiencias Plus.

Desde el Día 1 del festival, Toto y Green Day dejaron claro que este Corona Capital 2024 sería espectacular, situación que se refrendó el sábado con Melanie Martinez, New Order y Shawn Mendes.

Sin embargo, el punto máximo del Corona se dio este domingo, con un cartel de pesos pesados, encabezado por Sir Paul McCartney y complementado por Jack White, Iggy Pop, Beck y Sophie Ellis Bextor.

Corona Capital y Experiencias Plus, mucho más que música

Con toda la oferta musical sobre el escenario, Experiencias Plus no podía quedarse atrás, por ello ofreció todas las comodidades -con baños limpios y sistema eficiente de recarga de dinero- a los asistentes, pero eso no fue todo, pues también brindó espacios para jugar -videojuegos, arcades y hockey de mesa-, tomar un break en sus bares y sillones y mesas especiales, e incluso dio la oportunidad de ponerse más guapos con su stand de maquillaje y cortes de cabello.

El Corona Capital 2024 llegó a su fin, pero Experiencias Plus promete cumplir con la exigencia de sus asistentes en otros eventos que están por venir, para seguir haciendo los festivales, conciertos y citas deportivas aun más espectaculares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Family Fit Run SEARS 2024: Una experiencia deportiva que une generaciones en el corazón de la CDMX