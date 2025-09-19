Expo Moto 2025 llega a Santa Fe con su edición más grande y espectáculos inéditos

Del 25 al 28 de septiembre, Expo Santa Fe México será el epicentro del motociclismo con la llegada de Expo Moto 2025, la edición más grande del Salón Internacional de la Motocicleta México (SIMM). El evento ocupará más de 32,400 metros cuadrados con la participación de más de 45 marcas líderes a nivel mundial, espectáculos de primer nivel, gastronomía y causas sociales que lo convierten en una experiencia irrepetible, incluso para quienes aún no tienen motocicleta.

Los asistentes podrán disfrutar de los lanzamientos de motocicletas 2026, pruebas de manejo multimarca con modelos eléctricos y de combustión, así como exhibiciones de accesorios, equipamiento y ropa especializada para todo tipo de motociclistas. Desde chamarras de piel y calzado técnico hasta joyería inspirada en el espíritu biker, la oferta cubrirá tanto la seguridad como el estilo.

CORTESÍA

La adrenalina también será protagonista con espectáculos de freestyle y competencias de pilotos de élite, quienes sorprenderán con acrobacias y maniobras únicas. Además, la tercera edición del Custom Quest reunirá a diez talleres de prestigio para competir en la creación de la moto más espectacular, mientras que la exhibición de motocicletas custom mostrará piezas únicas que van desde estilos vintage hasta futuristas.

El evento contará con innovaciones nunca antes vistas en México, como la presentación del proyecto Mantarraya, el primer vehículo volador diseñado y fabricado por ingenieros mexicanos, un prototipo que coloca al país en la vanguardia de la movilidad aérea.

CORTESÍA

La experiencia también incluirá el Box de Chefs, donde la cocina de autor transformará cada pausa en una experiencia gourmet, así como la tradicional Rodada Pasión por la Seguridad, programada para el domingo 28 a las 9:30 horas, en la que cientos de motociclistas partirán del Monumento a la Revolución hacia Expo Santa Fe con el objetivo de promover el uso del casco y la cultura vial incluyente.

Además de sorteos, exhibiciones y actividades sorpresa todos los días, Expo Moto 2025 reafirma su compromiso social. En conjunto con Proactible para la Comunidad A.C., busca recaudar 110 mil pesos en cuatro días para apoyar la rehabilitación y entrega de prótesis a motociclistas que han perdido una extremidad inferior en accidentes.

CORTESÍA

Fechas y horarios de Expo Moto 2025 en Expo Santa Fe

Jueves 25 de septiembre: 15:00 – 22:00 hrs

Viernes 26 de septiembre: 13:00 – 20:00 hrs

Sábado 27 de septiembre: 11:00 – 20:00 hrs

Domingo 28 de septiembre: 11:00 – 20:00 hrs

Los boletos ya están a la venta a través de la página oficial del SIMM. Los precios van desde los 130 pesos mexicanos para niños menores de 12 años y adultos mayores hasta los 260 para los adultos.

Expo Moto 2025 en Santa Fe promete ser la celebración más importante del motociclismo en México, un punto de encuentro entre innovación, adrenalina, cultura vial y solidaridad.