WWE y PSG anuncian colaboración con proyecto a largo plazo

En las últimas horas circuló en redes un anuncio sobre una posible colaboración entre la marca de entretenimiento y lucha libre, WWE, con el actual campeón de la UEFA Champions League, Paris Saint-Germain, sin embargo, no se sabía con exactitud de que s trataba, ahora gracias a un comunicado del club, se sabe que será un proyecto a largo plazo.

Luis Enrique con la Champions I @PSG

‘Un experimento prometedor’

Gracias a la publicación de la página oficial del PSG, se pudo saber que esta colaboración no va solo de la temporada actual, sino que es un proyecto de largo plazo que busca explorara gamas y mercados en los que no se imaginaban poder llegar.

Proyectos como la creación de contenidos, colecciones exclusivas, actividades y dinámicas de interacción con los fans, programas y experiencias entre marca, luchadores y club, entre otras cosas, son las principales ideas que van a impulsar esta inesperada colaboración.

Cartelera de Clash in Paris I X

WWE y PSG se expanden

Esta alianza dará inicio el próximo domingo 31 de agosto en el evento Clash in Paris, en La Défense Arena, donde seguramente habrá un par de sorpresas que den inicio a esta colaboración.

Los primeros productos que ya fueron confirmados son un cinturón exclusivo de WWE con PSG Legacy, con los colores y emblemas oficiales del Club, mismo que estará a la venta en todo el mundo en la tienda en línea de la marca de lucha libre.

Aunque por ahora solo se dio el anuncio del cinturón, se espera que en Clash in Paris se de otra probadita de los productos que pueden venir además de un preámbulo de lo que el club y la marca tiene planeadas para lo que resta de año y los siguientes por venir.

Dembele con el nuevo cinturón del PSG I X

