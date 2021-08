Call of Duty Vanguard: Nuevo juego de la saga anunció su fecha de estreno

Call of Duty tendrá una nueva entrega llamada Vanguard. Esta nueva entrega a cargo de Sledgehammer de la famosa saga de disparos se estrenará el próximo 5 de noviembre de este 2021 y llegará tanto a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Vanguard tendrá basada su campaña en el marco histórico de la Segunda Guerra Mundial en donde todos los acontecimientos se centrarán en el nacimiento de las Fuerzas Especiales.

Así mismo, contará con un modo multijugador que al momento del lanzamiento contará con 20 mapas multijugador, así como un nuevo de juego conocido como Champion Hill, en el cual habrá una serie de partidas tipo de torneo en el que se podrá jugar 1 vs 1, 2 vs 2 y 3 vs 3.

En el tráiler al que tuvo acceso RÉCORD previo a su lanzamiento se aprecia lo que podría llegar a ser la mejor entrega de Call of Duty, sobre todo porque regresa a la ambientación de la Segunda Guerra Mundial que es tan querida por los fanáticos y que parece será mejor aprovechada que en World War II, igualmente desarrollado por Sledgehammer.

El título tendrá un mejor rendimiento tanto para PlayStation 5 y Xbox Series X, como para las PC que puedan exprimir el apartado técnico de este nuevo título en el que también se utilizará la tecnología del DualSense en el caso de la consola de nueva generación de Sony que es un diferenciador notable contra otra forma de juego.

