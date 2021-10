Estrenos de videojuegos más esperados de octubre

El mes de octubre se coloca como uno de los más importantes en el mundo de los videojuegos con varios estrenos que son sumamente importantes en prácticamente todas las plataformas.

Para empezar el mes se tiene el estreno de Far Cry 6 que se estrena el 7 de octubre. Esta nueva entrega de la famosa saga de Ubisfot destaca por la aparición de Antón Castillo como antagonista y en RÉCORD tendremos la reseña de este juego.

En Nintendo Switch se tiene uno de los estrenos más esperados del año porque es el regreso de Metroid a la escena. Metroid Dread se estrena el próximo 8 de octubre y es exclusivo de la Gran N.

El 12 de octubre llega Back 4 Blood, este heredero intelectual de Left 4 Dead llega a PlayStation, Xbox, PC y además estará desde su día de estreno en Xbox Game Pass y otro juego que aparecerá en el servicio de Xbox es Age of Empires IV.

También juegos como The Dark Pictures Anthology: Houses of Ashes (22 de octubre), Marvel´s Guardians of the Galaxy (26 de octubre), Riders Republic (28 de octubre), Alan Wake: Remastered (5 de octubre) y FIFA 22 (1 de octubre) son de los más esperados en este mes.

