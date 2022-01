Grell: ‘Estral aspira a un internacional y tenemos lo necesario para ganar este split’

Grell terminó por convertirse en el punto de inflexión que necesitaba Estral Esports para demostrar su máximo nivel y el jungla aseguró que tienen la responsabilidad de ser el mejor equipo de la liga en este 2022.

“Creo que no infiere mucho el que hayamos mantenido roster o no en la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestro desempeño. Estamos obligados a dar lo mejor de nosotros siempre, a mantener un buen nivel y a ser el mejor de la liga”, dijo en exclusiva para RÉCORD.

Grell recordó lo bien que se sintió a su llegada a Estral y también recalcó que el equipo se ha preparado para no volver a probar las mieles de la derrota este 2022 luego de haber caído en la final ante Infinity Esports.

“La verdad me sentí muy feliz (al llegar a Estral), en cuanto llegué se notó el apoyo que me dieron mis compañeros y lo que ellos necesitaban yo se los pude brindar de buena manera, entonces eso me hace sentir completo como jugador.

Pero aun queda esa espina de la final, el hecho de que perdimos nos dolió bastante y sigue estando allí ese dolor y queremos hacer todo lo posible para que no vuelva a pasar”, comentó Grell.

Por último, el jungla de Estral advirtió que él y sus compañeros tienen lo necesario para dominar la LLA en 2022 y que de esta forma Latinoamérica tenga un digno representante en eventos internacionales.

“Este 2022 es muy importante para nosotros ya que es un año en el que todos van a trabajar muy duro por lo que pasó el año anterior y nosotros estamos aspirando a un internacional. Nosotros tenemos todo lo necesario para ganar este Split y el siguiente y el siguiente, y así tener un buen representante para Latinoamérica”, culminó Grell.

