Steam y Xbox colocaron múltiples ofertas en videojuegos por el Año Nuevo Lunar

El Año Nuevo Lunar también se festeja dentro del mundo de los videojuegos y tanto Steam como Xbox colocaron múltiples ofertas y hay unas disponibles que no pueden ser ignoradas.

Comenzemos con las ofertas de Steam. Juegos como Jurassic World Evolution 2, Deathloop, Cyberpunk 2077, Back 4 Blood, Far Cry 5, DOOM Eternal, Read Dead Redemption y Halo Master Chief Collection tienen descuentos de hasta el 60 por ciento.

Pero eso no es todo, pues otros títulos como Control, Horizon Zero Dawn, Fallout 4, Sekiro Shadows Die Twice, algunas entregas de Assassin´s Creed, It Takes Two, Skyrim y Ori tienen descuentos espectaculares.

Xbox en cambio celebra este Año Nuevo Lunar con descuentos para juegos como FIFA 22, Assassin´s Creed Valhalla, NBA 2K22, Injustice Legendary Edition, Red Dead Redemption, Control, F1 2021 y Resident Evil 2 Deluxe Edition (son algunos de los más destacados).

