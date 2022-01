Ceo y Slow, con la mira en ser la mejor botlane de la LLA este 2022

La calle inferior de Rainbow7 resalta por la gran temporada individual que tuvo Ceo en el Clausura de 2021 y existe un factor de incertidumbre por como pueda desenvolverse junto al veterano soporte, Slow.

“Slow es un titán, tiene mucha carrera, tiene muchos trofeos ganados, es muy talentoso y si bien viene del retiro, me esperaba menos de lo que está dando hoy en día, pero está jugando bastante bien y nos ha ido muy bien”, opinó Ceo sobre su soporte en entrevista exclusiva con RÉCORD.

“Lo estuve viendo, es muy talentoso, es muy bueno como adc, siento que es de los mejores de la liga y conmigo podemos complementarnos muy bien. Si bien yo me retiro un año aún puedo ser de los mejores soportes de la liga y este año me voy a esforzar mucho más que los otros”, dijo Slow con respecto a su nuevo tirador.

Slow también habló sobre sus retractores que dudan de su posible desempeño en el próximo Apertura 2022 luego de haber estado retirado por un año.

“Personalmente no siento un peso que me afecte. Quiero demostrar que puedo seguir siendo de los mejores soportes, aunque estuve un año retirado y esa es mi meta personal. En las redes vi que hablan mucho de que no voy a estar jugando bien y quiero callarles la boca a esos tipos”, agregó Slow.

El joven tirador de Rainbow7, Ceo, aseguró que buscará llegar a su máximo nivel en este 2022 en el Arcoíris buscará llegar a la cima en una temporada con nuevo formato.

“Quiero jugar mejor que el año pasado, no fueron los mejores resultados y siento que individualmente tampoco fue el mejor, aunque no estuve tan mal, pero día a día espero seguir mejorando para tener mi mejor versión”, concluyó Ceo.

