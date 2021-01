League of Legends: Continúa la División de Honor con la Jornada 2 del Apertura 2021

La jornada inaugural del Apertura 2021 de la División de Honor de League of Legends, nos dejó un grato sabor de boca y muchas sorpresas: equipos que debutaron en la DDH con un gran desempeño, jugadores consolidados con nuevos equipos que “vacunaron” (ahora que está de moda) a rivales del pasado y sobre todo mucha energía en la Grieta del Invocador.

La segunda jornada de la #DDHLOL nos arrancó y finalizó con un sin fin de emociones, desde presenciar el debut de las 8 organizaciones que se unieron a Team Aze y Arctic Gaming en su participación dentro del competitivo mexicano, y con ello, el debut de jugadores consolidados y preferidos de la afición con una nueva camiseta hasta resultados inesperados.

El mal triunfó en la jornada 1, pues LDM, equipo que viene directamente desde su matriz en Chile para conquistar el competitivo mexicano, conformó un equipo súper competitivo y muestra de ello es la derrota que propinó a Team Aze, subcampeón e invicto en la fase regular del Clausura 2020 y que mantiene la base de esa escuadra.

Los 10 equipos de la #DDHLOL se darán cita este jueves 21 de enero para encarar su segundo encuentro de la temporada, la agenda de la J2 será:

19:00 hrs Naguará vs. Atomic México ¿Los chamos suman su primera victoria o tendremos una segunda detonación en la Grieta del Invocador?

20:00 hrs LDM vs. Janus Esports ¿La “maldad” hará de las suyas o el dios del tiempo se hará presente?

21:00 hrs Arctic Gaming vs. Respawn Esports ¿Seguirá la manada aullando o el ave fénix retomará la altura?

22:00 hrs We Talent vs. The Kings ¿Llegará la segunda victoria al cerro de la silla o la realeza sumará una segunda joya a la corona?

23:00 hrs Kings of the North vs. Team Aze ¿Arriba el norte o debajo de la manga saldrá un “as”?

Sin duda los 5 encuentros tienen objetivos muy claros, para algunos equipos será la oportunidad de reponerse y sumar la primera victoria y para otros comenzar una racha e inercia ganadora y así sumar un segundo triunfo.

