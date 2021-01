Arranca la División de Honor con la Jornada 1 del Apertura 2021

Tras meses de espera, en los que la escena de las competencias oficiales de League of Legends tuvieron cambios significativos, estos no solo fueron para la Liga Latinoamericana (LLA) también hubo algunos en la liga mexicana, la División de Honor.

El incremento a 10 equipos nos ofrecerá más partidas por jornada y más jornadas para vivir toda la emoción de la #DDH, la jornada 1 representa, además del arranque para el competitivo mexicano, el inicio de un camino sinuoso para las 10 organizaciones que buscarán dominar semana tras semana la grieta del invocador y así adueñarse de la corona vacante del Apertura 2021.

Los duelos de esta Jornada 1 nos tendrán grandes expectativas, desde las organizaciones que arriban a México en busca de expandir su reino y conquistar nuevos territorios y fans, pasando por los equipos que vienen de Circuitos Nacionales tratando de demostrar que cuentan con la calidad para competir en la máxima categoría, hasta los “viejos conocidos” como Team Aze y Arctic Gaming México, que buscarán dejar en claro su poderío desde el inicio.

Los duelos de la jornada 1 del Apertura 2021 de la División de Honor, serán:

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: DIVISIÓN DE HONOR TELCEL ANUNCIÓ BANDERAZO DE SALIDA PARA LA FASE DE APERTURA 2021

19:00 hrs Team Aze vs LDM: ¿Victoria poderosa del “As” o campanada de LDM?

20:00 hrs The Kings vs. Naguará Team: ¿Triunfará la realeza o abollará la corona Naguará?

21:00 hrs Respawn Esports vs. We Talent: ¿Volará alto el ave fénix del bajío o habrá W de Win y W de Nuevo León?

22:00 hrs Janus Esports vs. Arctic Gaming México: ¿Habrá rugido del rey de la selva o aullido de la manada?

23:00 hrs. Atomic México vs. Kings of the North: ¿Será que explote la grieta del invocador o se hace la carnita asada con la realeza regia?