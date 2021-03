League of Legends: Se juega la última jornada de la División de Honor con los playoffs definidos

La súper semana de la División de Honor de League of Legends, no ha decepcionado y haciendo honor a su denominación, ha sido realmente “súper”, con triunfos y derrotas sorpresivas y batallas que se definirán por la mínima diferencia.

La Jornada 17, tal como lo anticipamos, sería el punto de quiebre en la batalla por los Playoffs. Si bien llevamos 4 jornadas clave para la clasificación a la postemporada, las partidas de ayer terminaron por definir los clasificados y de paso llevarnos una prueba de lo que podremos ver en las batallas de los Playoffs.

La victoria de The Kings se lleva las portadas, quitándole el invicto a LDM tras 16 triunfos; el resultado de The Kings era clave para anclarse de manera definitiva en los playoffs, quienes con la renovación de su plantilla han encontrado un planteamiento que podrá poner en aprietos al top 3 de la liga.

Los invitados a los playoffs son, LDM, Team Aze, Arctic Gaming, We Talent, The Kings y Naguará. El primer puesto de la tabla es el único definido hasta ahora. Destacando que se mantiene la lucha entre Aze y Arctic por el segundo sitio y por consiguiente, el pase directo a semifinales.

La jornada 18, última de la fase regular en la DDHLOL:

18:00 hrs - Team Aze vs. Janus Esports: Los del “as” llevan ventaja en la lucha por el segundo sitio, ¿podrá Janus cerrar con honor y obtener una victoria?

19:00 hrs - LDM Esports vs. Respawn Esports: Una partida por cerrar dignamente, LDM a corregir los errores de la derrota.

20:00 hrs - Naguará vs. Kings of the North: Partida interesante, Naguará busca cerrar con ritmo y KON sumar victorias.

21:00 hrs - We Talent vs. Atomic México: Al igual que la partida previa, We Talent por más ritmo de cara a Playoffs.

22:00 hrs - Arctic Gaming vs. The Kings: La partida de la jornada, Arctic quiere ese segundo sitio y The Kings confirmar que puede meter miedo al top 3.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XBOX GAME PASS RECIBE 20 JUEGOS POR PARTE DE BETHESDA