En el inicio de la Semana 7, los fanáticos de la División de Honor que organiza LVP México esperaban culminar estas dos jornadas con los equipos que jugarían los Playoffs y así empezar a frotarse las manos con los pronósticos de la postemporada, para sorpresa de todos no fue así y tendremos un cierre espectacular en la Semana 8 con tres jornadas.

La partida de la semana. El equipo de la W de Nuevo León, We Talent tuvo una gran actuación ante el invicto y líder supremo LDM, aunque se llevaron una “L” y no una “W” dieron una gran partida, lo que reafirma a la escuadra regia, como contendiente y con posibilidades de pelearle al Top 3 de la DDH en los Playoffs.

La sorpresa. La escuadra de Respawn, actualmente en la octava posición necesitaba ganar ante The Kings para mantener vivas sus esperanzas y aunque perdió contra Kings of the North, sigue con mínimas posibilidades de lograr una hazaña.

Los MVP’s

J14: Hugo “Kushh” Gutierrez, el junglero de Respawn fue clave en la victoria, dominó la jungla con un KDA de 7.5 ante The Kings para conseguir un triunfo que necesitaban más que Ash Ketchup a Pikachu.

J15: Oliver “Shym” Sufia, si algún jugador ha sido clave en las partidas de resurrección para Kings of the North, ha sido Shym, el venezolano ha dado la protección que necesitan su ADC y el Mid

MVP de la semana: Dimitry “Shy” Hernández, el junglero ha sido parte importantísima del gran funcionamiento para Arctic, comandando a la manda en cada Grieta del Invocador, tuvo un KDA de 13 y de 8 frente a Kings of the North y We Talent respectivamente.

¿Qué esperar de la super semana 8?

La temporada regular cerrará de la mejor manera: Cada partida será clave para definir a los 6 equipos que avanzan a Playoffs. Para poner más cardiaca la clasificación, tendremos súper semana de la División de Honor con tres jornadas de martes a jueves.

La batalla por el privilegio. La semana de 2-0 que tuvieron Arctic y Team Aze mantiene esta batalla por el segundo sitio de la DDHLOL, recordando el privilegio que te brinda finalizar en esta posición, pues pasarían directamente a Semifinales, junto al indiscutible líder, LDM. La semana para ambos no será fácil pues se enfrentarán a los equipos que pelean con sudor, sangre y todas sus armas disponibles por el 5to y 6to lugar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANT-MAN SERÍA LA ÚLTIMA SKIN DE LA TEMPORADA 6 DE FORTNITE

Hablando del quinto y sexto lugar, están tan cotizados como el gel antibacterial al iniciar la pandemia, pues solo hay 2 lugares para 4 invitados, Naguará, The Kings, Atomic y Respawn no tendrán margen de error si quieren clasificar a Playoffs.

Y aunque todas las partidas serán super interesantes por lo antes mencionado, mucho ojo con Naguará vs. Kings of the North, pues KON ya ha dado algunas sorpresas y la victoria en esta partida comprometería el acceso de Naguará a los playoffs.