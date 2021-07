The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ya se encuentra disponible

Nintendo está de manteles largos pues este 2021 se celebró el 35 aniversario de la mítica saga de The Legend of Zelda y como parte de las celebraciones hoy se estrenó The Legend of Zelda Skyward Sword HD para el Nintendo Switch.

Este título de Zelda es el que da origen a toda la saga cronológicamente hablando. En esta ocasión The Legend of Zelda Skyward Sword HD presenta una mejora en sus controles, además de que ya no será forzoso utilizar el sensor de movimiento para poder jugar.

Este lanzamiento no solo nos ofrece el juego como tal, pues The Legend of Zelda Skyward Sword HD viene acompañado del Amiibo de Zelda y Pelícaro, el cual ha sufrido retrasos de último minuto y se canceló la función que iba a tener dentro del título; pero todos los que realizaron la compra recibirán la figura en el mes de agosto.

El juego ya se encuentra disponible en la Nintendo eShop con un costo de mil 400 pesos en su versión digital. Esta es la oportunidad perfecta para todos aquellos jugadores que no disfrutaron de la edición original para Wii.

