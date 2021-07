The Legend of Zelda Skyward Sword HD mostró su tráiler de lanzamiento

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD llega este 16 de julio y con motivo de su estreno se mostró el último tráiler previo a su tan esperado lanzamiento que ilusiona a esos aficionados que no los disfrutaron en primera instancia.

La versión original de The Legend of Zelda: Skyward Sword se estrenó en 2011 para el Wii y se volvió tan querido por la gran utilización de sus mandos a la hora de blandir la espada con Link.

En esta ocasión, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD tendrá un gameplay más accesible para que se pueda jugar en cualquier momento y con cualquier mando, ya sea en la forma portátil del Nintendo Switch o desde cualquier pantalla.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD no solo es una remasterización pues se vendieron unos Joy-Con edición especial basados en el diseño del Escudo Hylian y la Master Sword; además del Amiibo de Zelda & Loftwing, el que no solo será una figura de decoración, y es que tendrá un peso en el juego pues se podrá regresar al cielo de forma instantánea.

