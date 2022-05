LLA: All Knights reveló su roster de cara al Clausura 2022

All Knights es un equipo emblemático de la Liga Latinoamericana de League of Legends y tienen varios torneos en donde no ven la luz al final del túnel y ahora anunciaron su nuevo roster con múltiples cambios.

Luego de la abrupta salida de Beto como su entrenador en jefe, Snok (quien dejará la organización de Infinity Esports) tomará la batuta como el entrenador de jefe junto a Piroxz dentro del staff.

La calle superior no sufrió ningún cambio y tanto Zothve como Skeeto pelearán por un lugar como el toplaner de All Knights, dos jugadores que probaron su calidad la temporada pasada.

La gran adquisición de los caballeros es en el carril central con la llegada de Leza, jugador que dejó Estral tras dos campeonatos y que ya jugó un Mundial con Rainbow7.

La jungla la tendrá el surcoreano Crash quien se suma para esta temporada y el otro import será para Alive que estará como tirador tomando el lugar de Pancake.

La gran sorpresa fue el regreso de Baula como soporte. El exanalista de la misma liga dejará su lugar en el escritorio de comentarista para volver a jugar tras un tiempo fuera de competencia.

