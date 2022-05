Xbox: NBA 2K22 y Trek to Yomi llegaron a Game Pass en PC y consolas

El Netflix de los videojuegos, el Xbox Game Pass, como cada quincena, actualizó su catálogo dentro de las consolas, la nube y la PC y aquí los títulos que están disponibles.

NBA 2K22 ya está disponible poco antes de que terminara mayo y fue una gran sorpresa, pero hay otros títulos sumamente llamativos que merecen minutos de prueba.

Loot River ya está disponible en todas las plataformas de Game Pass, así como Trek to Yomi (juego sumamente llamativo) y Citizen Sleeper.

El 10 de mayo es un día en el que llegarán tres juegos, los cuales son Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition, Eiyuden Chronicle: Rising y This War of Mine: Final Cut, mientras que el 12 de mayo arriba NHL 22.

Así mismo, el 10 de mayo perdemos varios juegos como Grand Theft Auto: San Andreas, Enter the Gungeon, Final Fantasy X/X 2, Remnant: From the Ashes, Steep, The Catch: Carp and Coarse y The Wild at Heart.

