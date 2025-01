Max Verstappen y Jeremy Doku ponen a prueba su velocidad en el EAFC25 y F124

El atacante de Manchester City, Jeremy Doku, y el actual campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, tuvieron un duelo virtual recientemente, en el cual los dos mostraronsu habilidad en el deporte del otro.

Como parte de una dinámica de EA Sports, ambos se pusieron a prueba en el EA FC, conocido como FIFA, y posteriormente en el juego oficial de F1, en el cual Doku no tuvo buena participación.

Verstappen tuvo una entretenida dinámico en los videojuegos | RED BULL

"Me respaldo a mí mismo", respondió el jugador cuando se le cuestionó sobre sus posibilidades de vencer al piloto de Red Bull. Sin embargo, no solo perdió ante el neerlandés, sino que además fue descalificado.

Doku recibió una penalización de drive-through por adelantarse a la salida y como no cumplió la penalización, fue descalificado. La situación causó las risas de Verstappen, que sí pudo dar más batalla en EA FC.

El piloto apostó por enfrentar a los Citizens con PSV y mantuvo el empate sin goles. Tras ello jugador a un encuentro de gol de oro, en el cual Doku se llevó la victoria.

El atacante de Manchester City no pudo contra Verstappen en el juego de F1 | AP

Por lo que la dinámica terminó con un triunfo por bando, de cada uno en el deporte que domina tanto en la vida real como en el mundo virtual.

