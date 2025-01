Williams recibe 2025 con Carlos Sainz y un mensaje contundente: "La pelea comienza"

El 2025 comenzó y apenas dieron las 12 de la noche, Carlos Sainz se convirtió oficialmente en piloto de Williams. De la mano de James Vowles como director, la escudería de Grove quiere recuperar su gloria de antaño con el español como pieza clave.

Oficialmente Sainz es piloto de Williams | X: @F1

Tras confirmarse la llegada de Lewis Hamilton a inicios de 2024, Sainz tuvo que buscar acomodo en otro equipo. Y aunque esperaba una oportunidad en Red Bull o Mercedes, ninguna de las dos escuderías le abrió las puertas.

Fue Williams donde apostaron por el español, que tras un mes de despedidas en Ferrari, finalmente deja a los de Maranello. Y para celebrar que oficialmente es su piloto, la escudería británica compartió un video en redes sociales.

One final thank you ❤️ pic.twitter.com/E3ft6bxjMn

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 31, 2024