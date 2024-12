Red Bull pagó millones de dólares para sacar a Checo Pérez

Renovar por dos años a Sergio 'Checo' Pérez no fue una decisión por parte de Red Bull en 2024. La escudería austriaca pensó que la mala racha del mexicano no sería tan larga, pero luego de que el piloto no reencontró su mejor versión, tuvo que negociar para terminar el acuerdo.

Así lo confesó recientemente el asesor de la escudería, Helmut Marko, quien no dio cifras exactas pero sí aseguró que pagaron una gran cantidad de dólares al tapatío.

El mexicano salió de Red Bull tras una mala temporada | IMAGO 7

"En el marco de los contratos, se ha encontrado un resultado aceptable para ambas partes", declaró en entrevista para Sport.de. Sin embargo, cuando se le cuestionó cuánto dinero no dio detalles.

El expiloto austriaco se limitó a contestar con "estamos en la F1, sí", cuando se le cuestionó si el dinero que se le pagó a Checo Pérez fue en millones de dólares. Con ello, el propio Marko contradijo sus declaraciones de hace una semanas.

Checo había renovado contrato por dos años | IMAGO 7

Desde que comenzó a circular la versión de que el mexicano saldría del equipo de Milton Keynes, se manejó que 15 millones de dólares era la cantidad que Red Bull tendría que pagar para despedirlo.

Helmut calificó dicha versión como un disparate dicha cifra en su columna semana Speedweek. No obstante, ahora reconoció que sí fueron millones de dólares los que se desembolsaron para romper el contrato.

Checo se marchó de Red Bull después de cuatro años | IMAGO 7