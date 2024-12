Juan Pablo Montoya ve a Checo Pérez como una opción para Alpine

Juan Pablo Montoya, expiloto colombiano de Fórmula 1, sigue viendo a Sergio 'Checo' Pérez dentro de la categoría y aseguró que es una buena opción para Alpine.

En su videopodcast de Diario AS, Montoya señaló que el mexicano sería un alternativa que económicamente beneficie a la escudería francesa, la cual correrá con Pierre Gasly y el novato Jack Doohan en 2025.

Sin embargo, el excorredor de Nascar explicó que Alpine podría tener un cambio si a Doohan no le va bien en sus primeras carreras.

Checo Pérez después de una carrera | X: @SChecoPerez

“Checo económicamente puede darle un plus a Alpine, con riesgo a que me carguen más bronca. Mucho se está hablando de Colapinto, que puede ser una opción para esa silla, todo depende de cómo le vaya a Doohan. Lo que he escuchado es que Doohan tiene la silla garantizada por un número de carreras y si no le va bien pueden buscar una opción diferente", dijo.