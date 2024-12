¡Lo dejaron fuera! Checo Pérez fue excluido el Intercambio navideño de la F1

La temporada de Sergio "Checo" Pérez en la Fórmula 1 terminó con un sabor agridulce. Después de un 2024 complicado en la pista, que culminó con la rescisión anticipada de su contrato con Red Bull Racing, el piloto mexicano ahora enfrenta una nueva exclusión, esta vez del tradicional "Secret Santa" de la Fórmula 1.

Este intercambio navideño, una tradición anual en el "Gran Circo", reúne a los pilotos para compartir regalos en tono humorístico. Sin embargo, la ausencia de Pérez no pasó desapercibida para los fanáticos, quienes expresaron su descontento en redes sociales.

La molestia incrementó ya que el neozelandés Liam Lawson, quien recientemente ocupó su asiento en Red Bull, sí estuvo presente en la dinámica, al igual que el argentino Franco Colapinto, quien tampoco formará parte de la parrilla en 2025.

La exclusión de Pérez no fue un caso aislado, ya que otras grandes figuras del automovilismo como Max Verstappen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton tampoco participaron en esta actividad, lo que generó diversas especulaciones sobre los criterios para seleccionar a los involucrados.

Ahora Sergio Pérez se alista para su primera temporada fuera de la Fórmula 1 desde 2011, poniendo pausa a su carrera en el deporte motor.



