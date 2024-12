Carlos Sainz se despide con un mensaje a su amor más grande en Ferrari

Carlos Sainz ha salido por la puerta grande de Ferrari, el corredor español dejó un último mensaje del 2024 para despedirse de los que enamoraron su corazón en el ‘Cavallino Rampante’.

Carlos Sainz l CRÉDITO: X:Carlossainz55

Con cuatro años vestido de rojo y dejando grandes alegrías, el madrileño demostró su amor a los tifosi que lo apoyaron durante todo ese tiempo.

“Hola a todos, estoy leyendo todas las cartas del club de fans de la Scuderia Ferrari que han llegado a mi poder. Las he leído todas y solo quería dar un millón de gracias por las palabras que han usado”, mencionó.

Sainz se mostró feliz por el amor que recibió: “Es un honor comprobar que sienten tanto afecto por mí. Me han apoyado de forma incondicional durante todos estos años, pero lo que me hace más feliz es ver que seguirán apoyándome cuando ya no esté en Ferrari”.

“Por todo esto, quiero agradecerles mandarles un gran abrazo a todos y darles las gracias por el increíble apoyo que me han dispensado en mis años aquí, adiós”, concluyó.

Ferrari l CRÉDITO: X:Carlossainz55

El piloto ibérico cerró un ciclo con la escudería italiano ya partir de 2025 arrancará una nueva aventura con Williams con el objetivo de poner al Gran Circo en la zona top de la F1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HERRERA ‘RECHAZA’ FIRMAR PLAYERA DE AMÉRICA: ‘ME VAN A SALIR RONCHAS’