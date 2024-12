Fernando Alonso amenaza con retirarse de la F1 antes de los planteado

La Fórmula 1 no para en la información, esta vez Fernando Alonso destacó en su última conversación en el podcast ‘Chequered Flag’ donde ha pronunciado sobre su retiro de la máxima competencia de automovilismo.

Fernando Alonso l CRÉDITO:alo_oficial

El español indicó que el coche podría detonar su retiro antes de tiempo: “Ha habido un par de carreras en las que quizá no me sentí cómodo con el coche o no estaba súper motivado”.

“Creo que mi confianza en mí mismo siempre estará ahí hasta que llegue un día en que no me sienta cómodo en el coche, me sienta más lento que mis compañeros de equipo, o más lento de lo que creo que es posible con el coche”, resaltó.

Alonso sentenció sobre lo que puede ocurrir con Aston Martin para el 2025: “Si llega esa fecha, probablemente levantaré la mano y dejaré de competir porque no disfrutaré más”.

Alonso se va de la F1 si continuan fallas l CRÉDITO:alo_oficial

El español cerró la temporada 2024 en el noveno sitio dentro del Campeonato de Pilotos con 70 puntos lejos de los 152 registrados por Sergio ‘Checo’ Pérez que ocupó el octavo puesto.

Por ahora, Fernando Alonso tiene contrato con la escudería hasta junio de 2026, el asturiano renovó su contrato en abril de 2024 con contrato multianual.

