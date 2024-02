Fernando Alonso deja abierta la posibilidad de retirarse de la Fórmula 1 tras 2024

Fernando Alonso se robó los reflectores con sus declaraciones durante la presentación del AMR24 de Aston Martin al dejar abierta la posibilidad de retirarse al término de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

El piloto español de 42 años explicó que debe considerar varias cosas antes de tomar una decisión, especialmente sobre si está dispuesto a "comprometer su vida" por varios años más.

“Hay varias cosas por las que debo pasar. Primero, necesito decidir yo mismo qué es lo que quiero hacer en el futuro. Si quiero comprometer mi vida otra vez por varios años más por este deporte que amo.

"Pero esta es una decisión que tengo que tomar conmigo mismo, necesito pensar y estar comprometido con el equipo en el caso que esté seguro que he entendido que los siguientes años de mi vida serán en un equipo, dedicándole el 100 por ciento de mi tiempo", dijo a los medios.

Asimismo, Alonso detalló que en el momento que decida el siguiente paso de su carrera, "su prioridad" será hacérsela saber a Aston Martin.

"Una vez que haga esto y tome mi decisión, me sentaré con Aston Martin y les diré: ‘Ok, he tomado esta decisión y me gustaría continuar en este proyecto’. Porque creo que dimos un gran paso adelante el año pasado, construimos muchas cosas juntos, lo tenemos todo para tener éxito en el futuro y creo en este proyecto.

"Cuando decida si quiero continuar pilotando o no en el futuro, primero, las únicas charlas que voy a tener al inicio serán con Aston Martin, porque esa es mi única prioridad”, agregó.

