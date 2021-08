Piqué: Anunció que comenzará su carrera como streamer en Twitch

El mundo del streaming continúa creciendo a pasos agigantados y ahora Piqué anunció a través de su cuenta de Twitter que comenzará a ser recurrente en su canal de Twitch.

Gerard Piqué es un buen amigo de Ibai Llanos, quien ha tenido un rotundo éxito a tal punto que tuvo una entrevista exclusiva con Lionel Messi en el Parque de los Príncipes cuando el argentino fue presentado como jugador del PSG.

Ante esta situación, Gerard deicidio volver a activar su canal de Twitch, el cual creó en 2016. "Me hice una cuenta hace 5 años para poder estrenarla en el 2021. Soy un puto visionario. Me conectaré cuando me apetezca, como todo lo que hago en la vida", escribió en su Twitter Piqué.

Me hice cuenta hace 5 años para poder estrenarla en el 2021! Soy un puto visionario. Me conectaré cuando me apetezca, como todo lo que hago en la vida. Se viene… https://t.co/MUCODxIToz — Gerard Piqué (@3gerardpique) August 13, 2021

Gerard fue uno de los grandes artífices para que Ibai Llanos pudiera narrar la Copa América en exclusiva para España a través de Twitch, además de que ya ha estado en programas con el famoso streamer.

