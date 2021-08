Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time se estrenó en Amazon Prime

Por fin llegó el día en el que se puede disfrutar de Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time en Amazon Prime y esta nueva película comienza a ser muy bien aceptada por los fanáticos.

En esta ocasión, los ángeles llegan a occidente y Shinji Ikari, Asuka, Rey y compañía deberán de repelerlos con un final bastante contrastante con el de las anteriores películas.

La aceptación y las críticas de esta nueva película de uno de los mejores animes de la historia se encuentra por encima del 90 por ciento de aceptación, lo que la coloca como un éxito de momento, algo que se esperaba desde que se estrenó en Japón a comienzos de año.

Así mismo, Amazon anunció que Evangelion: 1.11 You are (not) Alone, Evangelion: 2.22 You can (not) Advance y Evangelion 3.33 You can (Not) Redo se unirán a su catálogo, recordando que material de Evangelion se encuentra también en Netflix.

