Ubisoft: Six Major se disputará en México por primera vez en la historia

Ubisoft anunció la nueva sede del torneo Six August Major, la cual es una de las competencias más importantes de Rainbow Six Siege.

Esta competencia se llevará a cabo por primera ocasión en la historia en México y las fechas de la realización son del 16 al 22 de agosto.

"En 2016 y 2017 Rainbow Six eSports tuvo sus primeras competencias oficiales en México con torneos cortos y 3 finales con público presencial. Hasta 2018 se formalizó la primera liga oficial que culminaría en agosto de 2019 con una Gran Final en el World Trade Center.

"En 2020, logramos ser parte del circuito global y después de una larga espera por la pandemia, la semana pasada celebramos la apertura de un estudio en la Ciudad de México para competencias presenciales donde ya se juega la liga mexicana a puerta cerrada", explicó Álvaro Irurita, eSports Manager para Ubisoft América Latina.

Este evento de Rainbow Six Siege no tendrá acceso al público, pero los jugadores si asistirán a la arena adaptada para el Six Major.

