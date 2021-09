The Witcher: Netflix confirmó una tercera temporada y mostró tráiler de la segunda

Geralt de Rivia es uno de los grandes personajes en el mundo de los videojuegos por sus extraordinarios títulos y ahora su éxito continúa en la pantalla chica pues Netflix reveló el tráiler de su segunda temporada.

En este avance vemos varias escenas de la primera temporada como una especia de recordatorio de sucesos importantes, pero así mismo vemos a personajes nuevos que nos acompañarán en esta segunda temporada.

El Continente te necesita. La segunda temporada de The Witcher se estrena el 17 de diciembre. pic.twitter.com/cnnzcYw24J — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 25, 2021

El personaje más importante que hace su aparición es Vasemir, el maestro de Geralt y uno de los sujetos más icónicos de esta saga. Así mismo se confirmó que está cuarta temporada se estrenará el 17 de diciembre de 2021.

Igualmente, la página oficial de Twitter de The Witcher informó que ya se está trabajando en una tercera temporada. "Lanza una moneda a nuestro creciente universo de Witcher. Podemos anunciar oficialmente la temporada 3 de The Witcher, junto con un segundo largometraje de anime y una nueva serie para niños y la familia ambientada en el mundo de The Witcher".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEAGUE OF LEGENDS: NETFLIX COMPARTIÓ ESPECTACULAR TRÁILER DE ARCANE