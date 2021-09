WarioWare: Get it Together!, la combinación perfecta del caos y la diversión

WarioWare: Get it Together! llegó a Nintendo Switch como una propuesta para darle su protagonismo a Wario con una fórmula llena de caos, muchos minijuegos y diversión como aburrimientos en su debida medida.

Wario se encuentra al frente de un equipo de desarrollo de un videojuego y cuando por fin parece que el estreno es inminente con una creación perfecta, algo sale mal y la situación se complica demasiado.

Elementos del equipo de desarrollo y el mismo Wario van a entrar dentro del videojuego y van a tener que superar todos los obstáculos para poder salir del mismo sanos y salvos; lo divertido es que cada desarrollador les impregnó su sello particular a sus niveles.

En el juego de comienzo solo tendremos disponible a Wario quien con una mochila cohete podrá realizar una especie de dash para poder golpear los diversos obstáculos.

Con el paso de los niveles iremos rescatando a otros compañeros con cualidades o habilidades particulares que nos ayudarán o bien perjudicarán dependiendo del equipo que nosotros formemos, pues previo a cada nivel que nos enfrentemos nosotros elegiremos a nuestra cuadrilla y dependerá de nuestra habilidad el utilizar sus movimientos precisos.

Es aquí cuando encuentro uno de los grandes defectos de WarioWare: Get it Together! y es que varios personajes no se pueden utilizar en algunos minijuegos; simplemente se siente bastante inútiles o en su defecto es complicado entender como descifrar el reto que tenemos enfrente y dado el poco tiempo que se tiene para jugar, se vuelve algo frustrante.

Igualmente hay controles que no se sienten lo suficientemente pulidos, como por ejemplo un personaje que tenemos en el que flotaremos con una motoneta con un boomerang, pero el manejo del arma es bastante rústico, pero creo que todo va enfocado al caos.

Esto para mí no me divirtió para nada. Ni el estilo del juego, ni de los retos que se tienen; todo es demasiado rápido, muy caótico, muy bizarro y simplemente no es de acuerdo al perfil de jugador que soy yo, pero este juego luce ser de nicho. No dudo que la gente que sea fanática de WarioWare se encuentre encantada con este título, pero la verdad que para alguien nuevo no resulta algo tan atractivo.

Los minijuegos se sienten sin un trasfondo ni mucho más, y al final de cuentas es muy fácil olvidarlo; pero quiero hacer énfasis en que para nada es un mal título, pero esto fue lo que me pareció a mí.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DEATH STRANDING DIRECTOR´S CUT: EL VIAJE DEFINITIVO DE SAM PORTER BRIDGES