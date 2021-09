Death Stranding Director´s Cut: El viaje definitivo de Sam Porter Bridges

Este 2021 significó el año de los Director´s Cut en el mundo y ahora Hideo Kojima nos ofrece Death Stranding Director´s Cut, una obra a priori mejorada con respecto a su estreno original en 2019 todavía para el PlayStation 4; por lo que el siempre hecho de llegar al PS5 te da una garantía de mejora.

Es importante destacar que en esta reseña me centraré en la experiencia del juego en general para nuevos jugadores, pues por diversas situaciones yo no pude jugar al original en PlayStation 4. Por lo que fuera de las mejoras de hardware evidentes como el Dualsense, todo para mí fue nuevo, y la calificación final del título será basado en este hecho. Es momento de comenzar.

SAM PORTER BRIDGES

Sin ganas de meterme de lleno en una historia que ni yo he terminado de entender por completo; en Death Stranding Director´s Cut le daremos vida a Sam Porter Bridges; un repartidor que vive en un mundo que sufrió la 'quinta explosión' y por ende se encuentra con un país de los Estados Unidos en cuanto a su estructura política.

Con el paso de los minutos descubrimos que existen criaturas prácticamente invisibles al ojo humano y que habitan como almas perdidas de las personas que perdieron la vida (esto se evita quemando los cuerpos). Al final estas BT´s, o CV en español, son peligrosas y para detectarlos necesitamos de un BB; un bebé que fue desprendido del útero de su madre antes de nacer y que tienen cualidades especiales para detectar a estas criaturas.

Además, Sam Porter tiene algo llamado DOOM's, las cuales son características especiales en ciertas personas y en nuestro particular caso podemos percibir la presencia de los CV, aunque no verlos con claridad. Aunado a esto, nuestro protagonista es un repatriado, esto quiere decir que vuelve de la muerte básicamente. Para no continuar con la historia, nuestra misión principal será establecer la red quiral, una unión entre diversos grupos que darán origen a un nuevo país para traer orden.

Como ya lo había mencionado, somos un repartidor con alta reputación y en nuestra misión de conectar a los 'nuevos' Estados Unidos, aprovecharemos para llevar encargos a diferentes puntos como lo son medicamentos, herramientas y además podemos completar pedidos perdidos que vayamos encontrando por el terreno.

UNA GRAN EXPERIENCIA DE VIAJE

En el juego tendremos un límite de carga, el cual depende del nivel que tengamos y esto nos facilitará realizar diversos viajes y manejar a nuestro personaje. Aquí debo hacer el primer comentario sobre el Dualsense pues es espectacular como está adaptada la resistencia de los gatillos para poder mantener equilibrado a Sam y si no lo logramos nos caeremos y terminaremos por dañar nuestra preciada carga.

Así mismo, la respuesta que se tiene en la vibración a la hora de intentar cruzar riachuelos, de pisar por piedras de río, por rocas grandes, por terreno con grava, por césped, incluso en el concreto que no se siente nada está muy logrado y nos ofrece una experiencia inmersiva que deja de lado el simple gameplay de ir simulando una caminata; y es que de verdad tendremos un reto.

A lo largo de estas travesías tendremos que hacer uso de escaleras para escalar, de cuerdas para bajar desde lo alto, tendremos un esqueleto metálico que se adhiere a nuestras piernas para darnos mayor fuerza, o tendremos otro esqueleto que va caminando a nuestro lado con carga encima de él e incluso podremos viajar en motocicleta para realizar nuestros envíos. Aun así, todo tiene una complejidad, y es que tu moto o los robots tienen una bateria limitada; tus botas tienen un periodo de vida y la lluvia es tóxica por lo que desgasta las cajas en tus espaldas y por ende las daña.

Todo nuestro equipo en este título de Death Strading Director´s Cut se puede mejorar con materiales o bien subiendo nuestra confianza con los destinatarios de nuestras entregas si hacemos pedidos extras a los del arco argumental principal, pero también algunos te dan pistas para entender mejor todo lo que sucedió y sucede.

UNA TRAVESÍA SIN ACCIÓN NO ES NADA

Antes de realizar cualquier viaje deberás ver el mapa y determinar cuál es la mejor ruta y no solo por el terreno, sino por los peligros que podemos encontrar, como lo son los CV, contra quienes es mejor intentar pasar desapercibido; pero el Dualsense y la tensión hace muy excitantes estas partes. También tendremos a las MULAS, personas independientes que roban pedidos y son los encargados de darle acción al título desde muy temprano. Pronto seremos capaces de contar un cañón eléctrico que los deja inconscientes o bien podemos hacerlo a puño limpio, sigilosa o violentamente.

Como parte del armamento tenemos granadas, cañones aturdidores, rifles y algunas cuerpo a cuerpo. No es el shooter más pulido de todos, pero la mecánica de disparo en tercera persona no está mal hecha en general y el Dualsense de nueva cuenta hace su aparición con sus mágicos gatillos. Una granada la puedes tirar con mucho aire si aprietas el gatillo derecho a cierta altura y si superas esa línea de presión, tu lanzamiento saldrá como el de un pitcher de Grandes Ligas y esto aumenta la emoción en las partes de acción a la que nos enfrentemos.

Igual en las armas debemos de tener mucho cuidado como usarlas y cuando, pues estas significan un peso extra sobre el cuerpo de Sam y todas tienen un factor limitado que es vital. Por poner los dos ejemplos básicos del juego; el cañón Maser (aturdidor) tiene cargas eléctricas limitadas y debemos ponerlo junto a una batería que vuelva a ser utilizado, y el segundo son granadas hechas con la sangre de Porter, por lo que debemos llevar una bolsa de sangres extra.

A si mismo tendremos 'jefes' a los cuales enfrentar y la verdad es que estas partes también están muy logradas en un juego que no se centra en un momento memorable, sino en el que toda la experiencia es tan bella que lo normalizas. Pero igualmente si quieres ser el mejor disparando tendrás un Campo de Tiro a tu disposición para prácticar, aunque con el peligro se aprende mejor.

Gráficamente todo es un espectáculo sinceramente. El agua, la lluvia, las montañas, las máquinas, la mugre en Sam, los CV, el lodo, el musgo, todo está sumamente cuidado. Por último, debo agregar (gracias a la guía de reseña) que en el juego el acceso a nuestras primeras armas como el cañón Maser es más temprano, el tema de personalizar nuestros trajes, tendremos acceso a una pista de carreras, aunque esto en particular no me aportó nada extra y no me agradó su simulación de conducción. Facilidad de crear nuevos puentes son algunas de las cosas agregadas por sí tu ya lo habías jugado, y debo recordar que tus datos de PlayStation 4 son transferibles para que tengas acceso a todo lo nuevo de inmediato.

CONLUSIÓN

Death Stranding Director´s Cut es una hermosa travesía, peligrosa, adictiva, emocionante, intrigante, relajante, desafiante; todo a la vez. De los mejores juegos que he jugado sin lugar a duda. Si no has jugado al anterior como yo es una obligación probarlo. Kojima una vez más ha conquistado el corazón de muchos y Death Stranding termina siendo una 'Gran travesía varada'.

CALIFICACIÓN RÉCORD 9.6

