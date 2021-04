Returnal: Una experiencia adictiva llena de acción interminable

Housemarque debutó con alta calificación dentro de la nueva generación de PlayStation con Returnal, una experiencia adictiva que te sumerge en un entorno alienígena con la intriga personal de nuestra protagonista es muy bien acompañada del audio 3D y del DualSense.

La incertidumbre que invade a los videojugadores sobre los nuevos juegos exclusivos de la nueva generación puede ser disipada al menos por el momento. Returnal es de verdad una experiencia digna del PlayStation 5 hasta el momento con una calidad gráfica de primer nivel y una inclusión de todos los recursos disponibles de hardware.

En Returnal interpretamos a Selene, una astronauta que se pierde en el planeta Atropos, y sin más información iniciaremos nuestra odisea a través de escenarios selváticos con toques fluorescentes aprovechando la temática alienígena. Nuestro traje astronauta nos permite brincar e impulsarnos a grandes alturas además de que tenemos un dash que le da dinamismo tanto al recorrido como a los combates.

Todo marcha bien cuando nos encontramos con nuestro cadáver y por si no lo sabías, te das cuenta de que, aunque no hayas jugado, ya recorriste el mapa y aquí está lo que más me atrapó del juego. Cuando mueres (cayendo de algún precipicio o a manos de un enemigo) vuelves al punto de partida y deberás recorrer todo de nuevo, aunque con algunos cambios aleatorios dentro del mapa que le dan nueva vida al viaje.

Además, en estas incursiones Selene sufre de alucinaciones en donde recordará aspectos de su vida, repentinos destellos de imágenes que no conocemos y esto aumenta la intriga. Durante nuestro trayecto también encontraremos artefactos que mejoran el traje o que también te perjudican a cambio de adquirir algo positivo, por lo que constantemente se tomarán decisiones de que tomar y que no llevar contigo, sabiendo que si mueres volverás al principio.

En estos regresos hay aspectos permanentes que volverán contigo como ciertos objetos y esto te permitirá experimentar algunas zonas que no pudieron ser inspeccionadas en un principio. El juego es un juego de disparos en tercera persona con gran dinámica de movimiento que te obliga a ocupar todos los rincones de los escenarios. Los villanos son fauna local en su mayoría que te atacarán con acciones que se pueden predecir, por lo que un par de movimientos te dejarán a salvo de los proyectiles.

Pero el verdadero reto es cuando son muchos enemigos diferentes y los jefes tienen un nivel de dificultad adecuado para significar un reto, pero no al grado de querer reventar el control contra la pared. Las balaceras se vuelven placenteras porque no te debes de preocupar por la munición, ya que es ilimitada, el único reto es no sobrecalentar el arma, ya que puede significar tu muerte conforme avanza el juego.

No tocaré aspectos de la historia para evitar spoilers así que vamos a tirar flores al DualSense y a los Pulse 3D. El audio envolvente te permite sentirte dentro de una selva sombría de un planeta desconocido. Detalles al caminar, la nitidez del sonido de la lluvia, el estruendo de los enemigos, de los disparos, es una experiencia que no tiene comparación.

Si a esto se le suma la vibración exquisita del DualSense, que puede ser tan brusco en los momentos de acción que de verdad pareces tener el mando de una nave espacial que se va a estrellar o puede ser tan delicado que sientes la leve vibración cuando llueve te sumerge en una experiencia de juego sin igual; puedes sentir que el gatillo del control se traba como si fuera el gatillo de tu arma sacando gotas de sudor de tensión o sensaciones ligeras en los nervios de tus dedos.

Al final, en la actualidad muchos usuarios pueden no estar acostumbrados a retos en los videojuegos y a soportar el hecho de tener que comenzar desde el punto de partida la odisea constantemente, y esto puede llegar a ser contraproducente, pero es una experiencia que debe de ser disfrutada obligatoriamente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RESIDENT EVIL RE:VERSE NO SE ESTRENARÁ JUNTO CON RESIDENT EVIL VILLAGE

Al final en RÉCORD, le damos una calificación de 8.5 a Returnal, un juego de acción adictivo y que te sumerge en una angustiante realidad. Housemarque entregó un producto de alta calidad sin retrasos y con solvencia.