Xbox: Saga Dark Souls y muchos más juegos con descuentos en tienda digital

Xbox normalmente tiene promociones en su tienda digital, pero ahora con descuento tenemos una de las grandes de videojuegos, aunque también una de las más famosas por ser muy difíciles.

Dark Souls, la mítica saga creada por la mente maestra de Miyazaki tiene descuento en todas las entregas que además están remasterizadas para una mejor experiencia.

Dark Souls I tiene un costo de 384 pesos, Dark Souls II Scholar of the First Sin está en 199 pesos y por último tenemos el Deluxe Edition de Dark Souls III en 374 pesos o la versión sencilla en 274.25 pesos.

Hay otras gangas como Watch Dogs 2 en 99.9 pesos, Batman Arkham Collection en 232.14 pesos, Assassin´s Creed IV en 119.7 pesos, la saga completa de Metro en 264.75 pesos y el paquete de los juegos de la Tierra Media en 209.85 pesos.

