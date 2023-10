Alexa Grasso fue operada con éxito de su fractura de la mano derecha

Alexa Grasso, la campeona mundial de peso mosca en la UFC, fue operada exitosamente este martes debido a una fractura en la mano derecha que sufrió en la épica batalla que sostuvo ante Valentina Shevchenko el pasado 16 de septiembre y desde el hospital ya calienta la trilogía contra la kirguisa.

A través de las redes sociales, la número 1 libra por libra dio a conocer esta seria lesión de la cual nadie se había enterado, ni ella.

“En la pelea me fracture la mano; estamos acostumbrados a no dejar que el dolor nos frene en nada y aunque me dolía, no pensé que fuera grave hasta que quise regresar a entrenar y me di cuenta de que, mi mano seguía muy mal”, compartió junto a una foto en la que se muestra con la mano derecha inmovilizada, pero con una gran sonrisa.

“¡La cirugía fue un éxito, muchas Gracias Doctor Arroyo y Doctor Zárate son unos ángeles! Confío plenamente mi salud en sus manos y sé que voy a estar mega lista para esa trilogía”, amenazó la artemarcialista mixta mexicana.

Alexa busca despejar todo tipo de dudas luego de ese polémico empate ante Shevchenko y, además, marcar historia en la UFC con la primera trilogía de la historia entre mujeres, sin embargo, ambas peleadoras tienen que recuperarse primero de sus respectivas lesiones.

Las kirguisa-peruana también salió con una fractura tras el encontronazo, señal de que ambas peleadoras dejaron todo en el enrejado. Valentina se rompió el pulgar y su periodo de recuperación es de al menos dos meses.

