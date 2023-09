¡Retiene el título! Alexa Grasso mantiene el campeonato peso mosca ante Valentina Shevchenko

Con una espectacular actuación en donde demostró su gran boxeo y jiu-jitsu, la mexicana Alexa Grasso retuvo el campeonato mundial de peso mosca tras un empate dividido en las tarjetas con Valentina Shevchenko, los jueces dieron 48-47, 47-48 y 47-47.

La 'Niña de Guadalajara' le metió varios sustos a la leyenda del Muay Thai, pues consiguió knock down, dos derribos y casi concreta la sumisión, pese a ello, los réferis vieron igualada la pelea por las múltiples veces que Valentina llevó al suelo a la tapatía.

Shevchenko comenzó a proponer la pelea con su potente patada izquierda y trató de abrir la guardia con volados. El primer jab de derecha llegó de Alexa, y al tratar de rematar, la peleadora kirguisa le tomó la cintura y obtuvo el primer derribo.

En el segundo capítulo, el poderoso boxeo de la mexicana apareció y con un atinado jab de derecha mandó de espaldas al suelo a Valentina, la de Kirguistán se encontraba mal y Alexa fue sobre de ella, conectó par de rodillazos en el estómago, pero Shevchenko escapó y rápidamente volvió a llevar la pelea al suelo.

El tercer asalto comenzó con un nuevo derribo Shevchenko y cuando Grasso trató de zafarse, Valentina encontró la guillotina y pareció que la pelea se terminaría, pero la tapatía de una magistral manera logró hacer el puente con su cadera para salirse del amarre.

Para el cuarto round la mexicana obtuvo su primer derribo y casi se lleva la palanca al brazo, pero la de Kirguistán logró salirse. La pelea se encontraba en el aire y Shevchenko solo mantenía la distancia, pero cuando trató de hacer un nuevo derribo, Alexa estuvo muy atenta y le dio la vuelta para llevarla ella al suelo, trató de hacer el 'mata-león' y aunque no lo concretó, controló el último asalto con el ground and pound para así no dejar dudas de su gran actuación.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡NUEVO CAMPEÓN! STRICKLAND DA LA SORPRESA Y SE CORONA EN PESO MEDIANO DE UFC