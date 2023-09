Alexa Grasso: 'El fajín es fruto a años de trabajo'

La peleadora mexicana posa con su título de UFC en peso mosca. Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko es una lucha que ha levantado grandes expectativas, puesto que su primer combate, la cual terminó con un 'mata-león' de la mexicana, dejó a muchos con ganas de la revancha.

Aunque ahora ambas peleadoras ya conocen todos sus trucos, Alexa admite estar lista para afrontar la pelea sin importar a dónde se dirija, ya sea de pie, a la lona o a la reja.

"Ya sabemos qué fortalezas y qué debilidades tenemos cada una, entonces es la segunda prueba, yo creo que me emociona mucho más que la primera y podemos esperar la mejor versión de los dos", señaló la campeona azteca.

"Sé con qué hambre viene ella para poder quitarme el cinturón porque yo ya estuve ahí, entonces, a mí me encantan los retos, estoy muy emocionada, no importa por dónde se vaya la pelea, yo estoy lista para siempre quedarme con las mejores posiciones y poder llevarme la victoria", añadió.

El orgullo de Guadalajara, detalló sentirse satisfecha de voltear a ver el pasado y recordar el sacrificio que le ha costado llegar a donde está.

"Me siento contenta por lo que estoy logrando, ser la primera campeona mexicana (de UFC), significa mucho para mí. Han sido muchos años de trabajo, muchísimos momentos que he disfrutado, aprendido, mejorado; me he vuelto más rápida, más fuerte, más consistente, pues todo eso han sido muchos años que se han visto reflejados en el cinturón", finalizó.

