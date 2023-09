Peleador de UFC, Khusein Askhabov, arrestado en Tailandia por secuestro y robo

La Ultimate Fighting Championship (UFC) ha cancelado la pelea de peso pluma entre Khusein Askhabov y Daniel Pineda programada para el próximo mes, tras el arresto de Askhabov en relación con un presunto secuestro y robo en Tailandia. .

Según los informes, el peso pluma ruso de UFC, Khusein Askhabov, fue arrestado en Tailandia después de estar relacionado con el secuestro y la tortura de un ciudadano italiano. Askhabov y su hermano gemelo, Khasan, fueron arrestados en relación con un incidente en el que tres ciudadanos kazajos supuestamente entraron por la fuerza en una villa en un centro turístico en Cherng Talay, manteniendo al residente atado y amordazado y golpeándolo durante un período prolongado para obtener información.

El medio local, The Phuket News, informó que después de someter a la víctima a esta terrible experiencia, se dice que el trío huyó antes de volar a Dubai con bienes robados valorados en 12 millones de bhat tailandeses (aproximadamente 338 mil 38 dólares). Entre los artículos robados se encontraban relojes Rolex, Patek Philippe y Graff, así como una MacBook, dos iPhones y un par de gafas de sol. Además, al hombre le quitaron el pasaporte y la tarjeta de débito del Banco Islámico de Abu Dhabi, junto con las contraseñas para acceder a una caja fuerte, teléfonos y computadoras.

Las imágenes de CCTV obtenidas por The Phuket News muestran al italiano escapando rodando por un sendero en el resort al día siguiente del incidente. Aunque el italiano no reconoció a ese trío, está familiarizado con los hermanos Askhabov, cuya conexión exacta con el incidente y el motivo del arresto aún no se han revelado.

Askhabov, nacido en Chechenia, hizo su debut en la UFC a principios de este año, cuando sufrió una derrota por decisión ante Jamall Emmers. Se retiró de otras dos peleas programadas para este verano por diversas razones. A pesar de las circunstancias, la UFC ha declarado que permitirá que se desarrolle el proceso legal antes de hacer declaraciones adicionales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NUEVO CAMPEÓN! STRICKLAND DA LA SORPRESA Y SE CORONA EN PESO MEDIANO DE UFC